Des photos de Hakim Ziyech enflamment la Toile

Hakim Ziyech est « officiellement » de retour dans la tanière des Lions de l’Atlas. Et depuis l’annonce de sa convocation, le nom de l’international marocain explose les recherches sur les réseaux sociaux.

Alors que ses supporters et autres curieux découvrent et redécouvrent ses actualités, deux de ses anciennes photos sur son compte Instagram ont généré beaucoup d’interactions depuis hier, où on le voit porter une montre bien particulière.

Avec un salaire annuel d’environ 64 millions de dirhams, Ziyech est l’un des joueurs les mieux payés actuellement dans le championnat anglais, et peut donc s’offrir un style de vie digne de son image.

Pour rappel, Walid Regragui a fait appel à Ziyech pour les prochaines rencontres préparatoires face au Chili et au Paraguay (23 et 27 septembre en Espagne). L’ailier qui évolue avec Chelsea met ainsi fin à sa retraite internationale, annoncée en février dernier, et tire un trait sur l’épisode « Halilhodzic ».

A.O.