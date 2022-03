Des joueurs de la Botola dans le viseur de clubs israéliens (Exclu)

Plusieurs clubs israéliens veulent obtenir les services de joueurs de la Botola pro.

A ce propos, l’agent israélien de joueurs Rafi Epstein a déclaré à Le Site info que la Botola est très suivie en Israël, et que certains clubs s’intéressent à des joueurs marocains. « Nous cherchons à recruter des joueurs de la Botola Pro. Il y a des joueurs de qualité au Wydad, au Raja et dans d’autres équipes marocaines », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Je me trouve actuellement au Maroc et je souhaite collaborer avec des clubs marocains. J’essaie de convaincre certains joueurs africains de jouer dans le championnat israélien ».

Notons que l’agent israélien se trouve actuellement au Maroc afin de rencontrer des managers et agents marocains pour recruter des joueurs de la Botola pour le championnat israélien.

