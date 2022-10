Derby WAC-RCA : où et quand se procurer les billets ? (PHOTO)

Les supporters du Raja et du Wydad de Casablanca sont invités à acheter leurs billets pour le derby via la plateforme CasaWe, désignée en tant que vendeur exclusif des tickets pour l’événement, qui se tiendra le 23 octobre.

Pour ce 133e duel entre les frères ennemis de la ville de Casablanca, la vente des billets a été décidée selon un calendrier précis et se fera exclusivement en ligne via la plateforme ʺcasawe.guichet.maʺ. Ainsi, les Wydadis pourront retirer leurs tickets du 20 au 22 octobre au stade Mohammed V et au complexe Roches Noires de 10h00 à 19h30. Pour les retardataires, il sera possible de prendre son ticket le 23 octobre au stade Père Jego de 10h00 à 15h00.

Pour les supporters Rajaouis, c’est même date et heures, sauf qu’ils devront passer par le complexe l’Oasis (en plus du stade Mohammed V).

Concernant les prix des billets, ceux-ci ont été fixés à 50dh pour les zones 4, 5, 6 et 7, 150 dh pour les zones 2 et 3 et 700 dh pour la zone 1. Les supporters devront présenter leur CIN lors du retrait de leurs billets, ainsi que du reçu d’achat.

A.O.