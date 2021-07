Derby Raja-Wydad: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Botola)

Le Raja de Casablanca (dauphin) recevra son rival éternel, le Wydad (leader), samedi (21H30) au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, dans un derby aux enjeux multiples pour les deux protagonistes, dans le cadre de la 25è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Ainsi, le WAC, qui compte désormais six points d’avance sur son adversaire du jour, semble ne pas avoir encore pansé ses plaies et digéré son élimination surprise, samedi dernier, en demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF face aux Sud-africains de Kaizer Chiefs, un adversaire qui était pourtant à sa portée, en dépit d’une large victoire (4-2) face au Moghreb Tétouan (MAT), mercredi lors de la 24è journée.

Les Rouge et Blanc seront ainsi droit au mur pour signer un sursaut d’orgueil face aux Aigles Verts et montrer à leur public que leur échec en Ligue des champions n’est qu’une contre-performance passagère et qu’ils sont capables de sortir la tête de l’eau.

Or, ils auront affaire à des Rajaouis euphoriques après leur qualification rocambolesque pour la finale de la Coupe de la CAF, aux dépens des Egyptiens de Pyramids, au terme de la séance des tirs au but.

Si l’entraîneur tunisien du WAC, Fouzi El Benzarti, est sur la sellette, lui que d’aucuns portent pour responsable de l’échec de ses protégés sur la scène africaine pour les avoir épuisés physiquement, son rival sur le banc du Raja, Lassaad Chabbi, se trouve sur un nuage après avoir réussi une qualification amplement méritée pour la finale de la coupe de la CAF.

Ce derby, qui se déroulera encore une fois sous un silence assourdissant au complexe Mohammed V en raison des restrictions sanitaires, sera ainsi décisif pour la course au titre, notamment après la défaite du Raja face au Youssoufia de Berrechid (1-0).

En effet, une victoire du WAC lui permettra de creuser l’écart en tête et de prendre une sérieuse option pour le titre, alors que le Raja, qui caresse le rêve de conserver sa couronne, tentera, coûte que coûte, de sortir victorieux de ce 130è derby et rattraper son retard.

Cette confrontation englobera également un face-à-face pour le titre du meilleur buteur du championnat entre les deux attaquants rajaoui, Ben Malango (14 buts) et wydadi, Ayoub El Kaabi (14 buts), auteur d’un doublé face au MAT.

Certes, les deux formations disposent des deux meilleures défenses de la Botola Pro D1, avec seulement 20 buts encaissés côté WAC contre 19 pour le RCA, mais la ligne offensive du Wydad, la meilleure en D1, est largement plus prolifique (47 contre 37).

Le Raja s’était imposé à 36 reprises dans ce derby contre 30 pour le WAC, alors que les deux clubs ténors du football marocain s’étaient neutralisés 63 fois depuis leur première confrontation qui remonte à 1957.

Le match sera diffusé sur Arryadia.

S.L. (avec MAP)