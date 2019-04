Derby de Casablanca: le Raja est dans l’embarras

Le derby se rapproche à grand pas. Le choc tant attendu entre le WAC et le Raja se jouera le 21 avril prochain à Marrakech, à l’occasion de la 25e journée de la Botola.

Si le Wydad sera au complet, ce n’est pas le cas pour le RCA. Les Verts seront privés de plusieurs cadres. Les deux attaquants vedettes de l’équipe, Mohsine Iajour et Omar Boutaib, seront absents pour accumulation de trois cartons jaunes. C’est le cas également pour le milieu de terrain, Mohamed Douik et Ilias El Hadad. Sans oublier que le meneur de jeu, Abdelilah El Hafidi, est aussi forfait pour cause de blessure. Ce dernier est toujours au Qatar et devra subir une opération.

Notons que le Raja est deuxième du championnat (40pts) à 12 unités du leader le Wydad et avec un match en retard.

K.B