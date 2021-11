Derby casablancais: les présidents du Wydad et du Raja s’expriment (VIDEOS)

La chaîne émiratie Abu Dhabi Sport a accueilli Saïd Naciri et Anis Mahfoud, les présidents respectifs du Wydad et du Raja, la veille du derby qui opposera les deux équipes ce samedi.

Les deux présidents sont revenus sur les rapports liant les deux clubs, exprimant chacun leur respect pour le rival, malgré la concurrence au niveau sportif.

« Personnellement, je crois que sur le plan historique, la relation entre les institutions du Raja et du Wydad a toujours été marquée par le respect, la coopération, et bien entendu la concurrence », a déclaré Anis Mahfoud.

Et d’ajouter : « Il est naturel que chacun des deux pôles de Casablanca soit fier de son appartenance, mais il faut faire la différence entre compétition sportive et présence institutionnelle. Dans toute son histoire, le Raja a toujours respecté tous les présidents du Wydad, dont Saïd Naciri, qui occupe également le poste de président de la Ligue de football professionnel.

« En tant que deux institutions, nous avons un des défis communs, comme le stade, le soutien local et le système footballistique dans le cadre de la Ligue. La concurrence se limite sur la pelouse et sert l’intérêt du football marocain, tout en renforçant les valeurs de fraternité et de fairplay parmi les supporters. Car chaque famille compte un supporter wydadi et un autre rajaoui », a-t-il ajouté

De son côté, Naciri a déclaré : « Pour ma part, j’ai tout le respect pour mon ami et frère, Anis Mahfoud, le président du Raja, tout comme nous avons des relations fraternelles avec les équipes africaines et arabes avec lesquelles nous sommes en concurrence pour d’autres titres. La concurrence avec le Raja se fait sur le terrain, et en dehors, il n’y a que la fraternité, l’amitié et les bonnes relations humaines ».

M.F.