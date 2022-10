Derby arrangé: les propos d’un ancien Rajaoui provoquent la polémique (VIDEO)

L’ancien joueur du Raja de Casablanca, Abdelhak Souadi, a avancé qu’un ancien derby Raja-Wydad avait été arrangé.

« Avant le derby de la saison 2003-2004, les joueurs du Wydad m’avaient contacté, me demandant d’intercéder auprès des joueurs du Raja pour terminer le match sur un nul », a confié Souadi, lors de son passage à l’émission “Ghaltat Al Omr », diffusée sur Télé Maroc.

Souadi a indiqué avoir réussi à convaincre ses coéquipiers du deal. Cependant, les Rouge et Blanc n’avaient pas respecté l’arrangement et ont marqué un but contre le Raja.

Il a continué : « Le but de l’égalisation n’avait pas tardé à venir. J’ai réussi à dribbler plusieurs joueurs avant de marquer. Le match s’est soldé par 3 à 1 en faveur du Raja ».

M.T.