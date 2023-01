Dérapage de Tagnaouti lors du match AS FAR-WAC : le verdict est tombé

Lors des dernières minutes de la rencontre AS FAR-WAC tenue le 29 décembre à Rabat, Ahmed Reda Tagnaouti, gardien de but des Rouges a donné un coup de poing au milieu de terrain des FAR, Lamine Diakité.

Ce mardi, le Comité disciplinaire de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a livré son verdict. Ainsi, il a été décidé de suspendre Tagnaouti pour 3 matchs en plus d’une amende de 20.000 dirhams. Par ailleurs, l’AS FAR devra payer la somme de 25.000dh après que ses supporters aient jeté des bouteilles durant le match en question causant ainsi des dégâts matériels.

Vous trouverez sur ce lien, l’ensemble des sanctions infligées aux clubs marocains lors de cette 9e journée de la Botola.

A.O.