Depuis l’hôpital, Iker Casillas rassure ses fans (Photo)

Après son infarctus, l’ex-capitaine de la sélection espagnole Iker Casillas a rassuré ses fans en publiant, sur les réseaux sociaux, une photo de lui allongé sur un lit d’hôpital.

En légende, il a écrit: “Tout est rentré dans l’ordre. Merci beaucoup à tous pour vos messages”.

Rappelons que Casillas a été conduit à l’hôpital après avoir été victime d’une crise cardiaque à l’entraînement. “Casillas a subi un infarctus du myocarde aigu au cours de la séance d’entraînement de mercredi matin au centre de formation de Porto Gaia à Olival”, avait indiqué un communiqué du FC Porto.

Casillas a remporté trois titres en Ligue des champions et cinq fois la Liga avec le Real Madrid. Il a également remporté deux championnats d’Europe consécutifs, en 2008 et 2012, et la Coupe du monde en 2010.

Sportif de haut niveau à la belle longévité, le gardien a récemment prolongé son contrat avec Porto jusqu’en 2020 avec une année supplémentaire en option, alors qu’il doit fêter ses 38 ans le 20 mai.

