Dépenses et recettes: voici le bilan de la FRMF

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a approuvé les rapports moral et financier au titre de la saison 2018-2019, lors d’une assemblée générale ordinaire (AGO), tenue lundi au Centre international des conférences Mohammed VI à Skhirat.

Ces rapports ont été approuvés, lors d’une séance tenue en présence du ministre de la Jeunesse et du Sport, Rachid Talbi, avec une majorité de 46 délégués sur 52 et représentants des clubs de D1, D2, des divisions amateurs, des Ligues régionales et des groupements. Un seul représentant a voté contre l’adoption des rapports.

Le rapport moral s’est penché sur les principales réalisations de l’année dernière, notamment la qualification de la sélection nationale à la coupe d’Afrique des Nations 2019, la désignation du Royaume pour abriter la CAN de futsal en 2020, l’organisation de la coupe de Mohammed VI des champions, l’obtention de la médaille de bronze par l’équipe nationale féminine des moins de 23 ans aux Jeux africains (Rabat 2019) et la tenue du Sommet Exécutif du Football de la FIFA au Maroc.

Le rapport a évoqué également les résultats réalisés par les clubs nationaux dont le sacre du Raja de Casablanca à la Coupe de la Confédération africaine, et son obtention de la Super coupe de la CAF, la qualification de la Renaissance de Berkane à la finale de la même Coupe, ainsi que la qualification du Wydad de Casablanca à la Ligue des champions africaine.

Pour ce qui est du rapport financier, l’audit a relevé que les états financiers de la FRMF au titre de la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 font état de recettes s’élevant à 826.452.703 dirhams et de dépenses de 826.354.118 dirhams.

A ce sujet, un représentant du bureau d’audit a assuré que ces états financiers sont ordonnés et justes, et reflètent la situation financière réelle de la Fédération.

Intervenant à l’ouverture de l’AGO, Talbi Alami a salué les efforts déployés par la FRMF en vue de promouvoir le football national, indiquant que les clubs nationaux de D1 se sont impliqués totalement dans le chantier de transformation en sociétés sportives conformément à la loi 09-30 relative à l’éducation physique.

Le ministre a souligné que l’action se poursuivra selon les programmes mis en place par le ministère de la Jeunesse et des sports en partenariat avec la FRMF, assurant à cet égard de l’engagement du ministère à la promotion du football en tant que locomotive du sport national.

De son côté, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a souligné la nécessité de joindre les efforts de tous les acteurs du football national pour mettre cette discipline sur la bonne voie. Il s’est arrêté sur la nouvelle structuration de la FRMF qui repose sur trois pôles majeurs, à savoir la formation, le marketing et les relations internationales.

Le président du Comité central d’arbitrage, Jamal Kaaouachi, a indiqué, pour sa part, que la technologie “‘Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR)” sera adoptée à partir des quarts de finale de la Coupe du Trône, faisant savoir que la FIFA organisera une session de formation au profit des arbitres marocains dans ce domaine.

Par ailleurs, la liste des membres du nouveau comité directeur de la Fédération a été approuvée en marge de cette AGO. Elle a vu l’adhésion des présidents des clubs de l’Ittihad Riadhi de Tanger, Abdelhamid Aberchan, de la Mouloudia Club d’Oujda, Mohammed Houar, de l’Olympique Club de Khouribga, Nizar Souktani, et le président de la Ligue du Gharb, Hakim Doumou.

L’Assemblée a également approuvé le projet de modèle-type du règlement intérieur des ligues régionales du football, et la proposition de création des ligues nationales du football féminin et du football mixte, de même que les recommandations de la journée d’étude tenue le 5 aôut à Skhirat et la nomination de Said Oularbi, président de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).

A l’issue de cette réunion, Lekjaa, a signé un accord-cadre avec la Ligue nationale de football professionnel et la Ligue nationale de football amateur.

S.L. (avec MAP)