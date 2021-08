Départ de Messi: les fans du Barça se rassemblent devant le Camp Nou (PHOTOS)

Plusieurs supporters du FC Barcelone se sont rassemblés, jeudi soir, devant le Camp Nou, après l’annonce officielle du départ de Lionel Messi.

Bien qu’un accord ait été trouvé entre le Barça et Leo Messi et que les deux parties avaient clairement l’intention de signer un nouveau contrat, il n’a pas pu être formalisé en raison d’obstacles économiques et structurels liés au règlement de la LaLiga espagnole, a annoncé le club dans un communiqué.

Des supporters du Barça, portant le maillot de Messi, ont afflué vers le Camp Nou afin de faire leurs adieux au joueur. Le président du club, Joan Laporta, organise une conférence de presse ce vendredi, afin de revenir sur les détails de cette affaire.

M.F.