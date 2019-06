Départ de Hamdallah: Fouzi Lekjaa sort de son silence (VIDEO)

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, est revenu dans une déclaration accordée à Chouf TV sur le départ d’Abderrazak Hamdallah du stage des Lions.

“Abderazak Hamdallah est un joueur comme les autres. Il a quitté comme Amine Harit et Ayoub El Kaabi. Le point négatif dans cette affaire est de résumer l’équipe nationale en un seul joueur”, a affirmé le patron de la FRMF. Et d’ajouter au sujet de l’atmosphère dans les vestiaires. “Tout va bien et les préparatifs se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous espérons que tout se passe comme prévu, sans blessures”.

Rappelons que le mystère plane sur les raisons du départ de Hamdallah. Certains médias pensent que c’est le penalty tiré par Faycal Fajr contre la Gambie qui aurait provoqué le départ de l’attaquant. Ce dernier avait demandé à Fajr de tirer le penalty mais le joueur de Caen avait refusé…

Une version démentie par la FRMF dans un communiqué. “Hamdallah ne participera pas à la CAN 2019 pour cause de blessure et il sera remplacé par Abdelkarim Baadi”, a annoncé l’instance. Et de préciser que Hamdallah “souffre d’une blessure au dos”.

A.K.A.