Départ de Benatia: le message d’adieu de la Juve (VIDEO)

C’est officiel. Mehdi Benatia a quitté la Juventus de Turin vers le club qatari d’Al Duhail. La vieille dame a en effet publié dans la soirée du lundi 28 janvier un communiqué sur sa page officielle annonçant le départ de l’international marocain après deux ans et demi de bons et loyaux services.

La Juventus a indiqué que ce transfert a coûté 8 millions d’euros, payables en deux tranches d’ici octobre 2019, plus 2 millions d’euros de bonus.

Le club italien n’a d’ailleurs pas manqué de remercier Mehdi Benatia et a publié une vidéo sur Twitter montrant les meilleurs moments du défenseur au sein de l’équipe. «Grazie di tutto, Medhi Benatia» (Merci pour tout), peut-on lire sous cet extrait.

Rappelons que l’international marocain a rejoint la Juventus en 2016 en provenance du Bayern Munich. En deux ans et demi, il a participé à 59 matchs et remporté deux Coupes, deux championnats et une Supercoupe d’Italie.

Après le retour de Leonardo Bonucci à la Vieille dame en provenance de Milan, Mehdi Benatia n’a joué que six matchs, toutes compétitions confondues. Il a ainsi décidé de quitter le club italien pour s’offrir plus de temps de jeu au sein d’une autre équipe et s’assurer ainsi une place en sélection pour la CAN 2019.

N.M.