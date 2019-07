Démission d’Hervé Renard: le sélectionneur brise le silence (PHOTO)

View this post on Instagram

A ma demande j’ai rencontré mr Lekjaa président de la FRMF. Nous avons fait le point sur la compétition qui vient de s’achever pour nous. Nous avons également parlé de l’avenir, je lui ai fait part de mon point de vue. Nous avons convenu de ne faire aucune déclaration publique. At my request I met Mr Lekjaa president of the FRMF. We have taken stock of the competition that has just ended for us. We also talked about the future, I gave him my opinion. We have agreed not to make any public statement. Hervé Renard