Demi-finales de la LDC: les conseils de Fakher au Raja et au Wydad (VIDEO)

L’entraîneur marocain Mohammed Fakher a prodigué des conseils aux clubs Casablancais pour les demi-finales retour de la ligue des champions de la CAF.

Dans un entretien avec Le Site info, Fakher a affirmé que le Raja et le Wydad n’ont pas d’autre choix que la victoire, conseillant d’oublier le résultat de l’aller, et d’entrer en demi-finale retour avec le même esprit qu’ils auraient pour une finale. D’autant plus que la finale de la compétition aura lieu dans le même stade.

Pour rappel, le Raja s’est incliné face au Zamalek par un but à zéro, tandis que le Wydad a perdu par deux buts à zéro contre El Ahly, lors des matchs comptant pour la demi-finale aller de la ligue des champions d’Afrique.

M.F.