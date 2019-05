Demi-finales de la LdC: le but de Ziyech dans le top 4

Auteur d’une superbe prestation mercredi 8 avril face à Tottenham, en match comptant pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions, Hakim Ziyech a marqué un superbe but à la 35e minute de jeu.

Cette réalisation de l’international marocain fait partie du top 4 des meilleurs buts inscrits en demi-finales de la Ligue des Champions cette saison, selon le site officiel de l’UEFA.

Le but de Messi face à Liverpool lors du match aller, celui d’Origi face au Barça, et le deuxième but de Lucas Moura face à l’Ajax ont été également sélectionnés par l’UEFA.

Rappelons que Tottenham s’est imposé ce mercredi 8 mai face à l’Ajax Amsterdam (2-3) à l’Amsterdam Arena, en match comptant pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Les Spurs ont ainsi rejoint Liverpool en finale.

