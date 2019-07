Défi: Adil El Omari répond à Ibtissam Bouharat (VIDEO)

L’affaire Adil El Omari continue d’alimenter la polémique. En effet, l’animateur de Radio Mars, accusé d’avoir tenu des propos sexistes lors d’une émission, a accepté le challenge de l’internationale marocaine Ibtissam Bouharat. C’est ce qu’il a annoncé lui-même dans une vidéo diffusée par Radio Mars.

“Bonjour Ibtissam Bouharat, c’est Adil El Omari. J’ai vu la vidéo de votre défi. J’accepte le défi quand vous voulez et où vous voulez. Quel que soit le résultat du match, on fera la cuisine, puisqu’elle est universelle tout comme le football”, a lancé l’animateur sous la menace d’une sanction.

Bouharat avait lancé un défi à El Omari. “On va programmer un match avec mon équipe 100% féminine et on jouera contre l’équipe de Radio Mars. Cela prouve que le foot est universel. Toutefois, Le perdant devra préparer une recette de Choumicha”, avait-t-elle proposé.

L’affaire avait éclaté à cause des propos d’El Omari sur les ondes de Radio Mars. Réagissant au message d’une auditrice, dans le cadre de son émission “Oulama de Mars” (Les experts de Mars), El Omari l’avait sèchement invité à aller “s’occuper de la cuisine” et à “suivre Choumicha” (en référence aux émissions culinaires). Et “Monsieur foot” a poursuivi: “Laisse le football pour ceux qui s’y connaissent, le Maroc n’a pas besoin de ton soutien”. La vidéo avait provoqué un tollé sur la Toile et indigné les internautes.

Le trio Choumicha, Samira Sitail et Nawal Moutawakel a également réagi aux propos misogynes de l’animateur de Radio Mars.

Choumicha a publié une photo d’elle avec Samira Sitaïl et Nawael Moutawakel en train de préparer un barbecue. En légende, la très célèbre Choumicha qui présente des émissions culinaires, a écrit: “Pour digérer l’élimination des Lions de l’Atlas et comme on n’est bonnes qu’à faire la cuisine, eh bien, me voilà aux fourneaux avec mes amies Nawal El Moutawakel et Samira Sitaïl”. Un message qui a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux.

