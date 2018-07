Découvrez le nouveau visage du Centre national de football de Maâmoura (VIDEO)

D’une superficie de 30 hectares, le CNF comporte plusieurs terrains de jeu (avec pelouses naturelles et synthétiques), d’un stade couvert, d’une unité hôtelière, de centres médicaux, d’une piscine et plusieurs autres dépendances. Notre équipe a visité les lieux. Regardez!

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK