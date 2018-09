Déclarations des Lions de l’Atlas avant Maroc-Malawi (VIDEO)

“Cela fait une semaine que nous sommes ensemble. On arrive là à la fin du stage de préparation pour la rencontre de samedi. Il y a un bon état d’esprit. On sera prêts pour demain”, a indiqué, quant à lui, M’bark Boussoufa.

“On a très bien travaillé depuis le début de la semaine. Notre groupe est concentré, et j’espère qu’on fera un bon résultat demain. Je suis très fier d’être là et de représenter mon pays. J’espère avoir du temps de jeu samedi et pouvoir gagner ce match, qui est très important pour nous”, a déclaré Yacine Bammou.