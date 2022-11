Décidément, le Mondial 2022 est le Mondial des surprises

Par LeSiteinfo avec MAP

Décidément, ce Mondial-2022 est le Mondial des surprises. Après l’Argentine renversée mardi par l’Arabie Saoudite (2-1), c’est un autre grand poids du football mondial qui tombe de haut.

La Mannschaft, quadruple championne du monde, s’est inclinée mercredi au Stade Khalifa face au Japon (2-1) en match de la 1ère journée du groupe E de la Coupe du monde de Qatar 2022.

Pourtant, ce sont les hommes de Hansi Flick qui ont pris les devants en 1ère mi-temps grâce à un penalty transformé par Ilkay Guendogan (33è minute) et ont créé plusieurs occasions de but, mais sans arriver à faire le break.

Au fil de la rencontre, les Samouraïs Bleus ont réussi à prendre confiance grâce à une discipline tactique irréprochable, surprenant les Allemands qui semblaient bien lancés dans le match.

Les Japonais sont arrivés à inverser la tendance à la fin du match, trouvant la faille dans la défense allemande grâce à Ritsu Doan à la 75è minute, avant que Takuma Asano ne scelle le sort de la rencontre à la 83è minute, plongeant les Allemands dans la stupeur et l’incompréhension.

Même si elle regorge de joueurs talentueux, évoluant dans les plus grands clubs européens, l’Allemagne chute d’entrée et se met dans une situation délicate dans un groupe difficile.

Après l’élimination au premier tour en 2018, l’équipe allemande se retrouve face au spectre d’une nouvelle déconvenue au Qatar et doit se montrer plus convaincante et plus efficace lors de son prochain match contre l’Espagne, dimanche, pour espérer faire mieux qu’en Russie.

De son côté, le Japon, galvanisé par son exploit face à la Mannschaft, nourrit désormais de grands espoirs. Les Samouraïs Bleus ont la qualification en huitièmes de finale en ligne de mire, avant de retrouver le Costa Rica lors de la 2ème journée de la phase de poules.

Après seulement quatre jours de compétition, il semble que les favoris ne sont pas à l’abri dans ce Mondial qatari qui réserve sûrement de nouvelles surprises aux amoureux du ballon rond.