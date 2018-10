Décès du président de Leicester City dans un accident d’hélicoptère

Le président de Leicester city, le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, et 4 autres personnes sont morts samedi 27 octobre dans l’accident d’hélicoptère qui a eu lieu à côté du King Power Stadium, a affirmé le club de football.

“C’est avec le plus profond regret et le cœur brisé que nous confirmons que notre président, Vichai Srivaddhanaprabha, faisait partie de ceux qui ont tragiquement perdu leurs vies samedi soir lorsqu’un hélicoptère le transportant lui et quatre autres personnes s’est écrasé à l’extérieur du King Power Stadium”, a précisé dimanche soir le club dans un communiqué publié sur son site internet, ajoutant qu’aucune des cinq personnes n’a survécu au crash qui a eu lieu quelques heures après la rencontre de Premier League face à West Ham.

Les quatre autres victimes sont Nursara Suknamai et Kaveporn Punpar, deux membres de l’équipe de Vishai, le pilote Eric Swaffer et la passagère Izabela Roza Lechowicz.

S.L. avec MAP