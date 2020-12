Décès de Salaheddine El Ghomari: les condoléances du monde du football (PHOTOS)

Le décès du journaliste de 2M, Salaheddine El Ghomari, intervenu jeudi soir des suites d’un arrêt cardiaque a attristé toutes les catégories de la société marocaine qui s’était habituée à cette figure familière du paysage audiovisuel.

Le monde du football a, à son tour, exprimé ses sentiments de peine et d’émotion profondes pour cette perte.

Ainsi les footballeurs n’ont pas manqué de faire part de leur tristesse pour la disparition de ce journaliste qui a non seulement répondu avec spontanéité aux questions du public sur le Coronavirus mais a également entrepris de sensibiliser aux gestes barrière les Marocains avec une grande dose d’engagement et d’implication personnelle.

Les clubs du championnat national ont, de leur côté, exprimé leurs condoléances à la famille et aux proches du défunt qui a gagné le cœur de tous et qui était respecté par ses pairs pour son professionnalisme et noblesse de l’âme.

S.Z.