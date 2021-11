Décès de l’ancien arbitre marocain Abdelaziz Bellaftouh

L’ancien arbitre international marocain Abdelaziz Bellaftouh a tiré sa révérence ce mardi matin des suites d’une longue maladie.

Le défunt a eu une longue et fructueuse carrière et était considéré comme l’un des plus grands arbitres à l’échelle nationale et continentale.

Il a exercé principalement pendant les années 90, dirigeant des matches importants, aussi nationaux et internationaux, avant de devenir conférencier et spécialiste en arbitrage.

M.F.