Décès de Kobe Bryant: le message bouleversant de sa femme Vanessa (PHOTO)

La légende de la NBA Kobe Bryant et sa fille Gianna sont décédés dimanche dans un crash d’hélicoptère au nord de Los Angeles, en Californie.

Après cette tragédie, Vanessa, l’épouse du joueur, ne s’est pas exprimée, préférant prendre son temps pour gérer ce tremblement de terre dans sa vie.

La mère des quatre filles de Kobe a finalement brisé le silence mercredi soir et s’est fendu d’un long message pour le moins bouleversant qui a récolté par moins de 6 millions de «likes».

«Mes filles et moi aimerions remercier les millions de personnes qui ont témoigné leur soutien et leur amour pendant cette horrible période. Merci pour toutes les prières. Nous en avons définitivement besoin. Nous sommes complètement dévastés par la soudaine disparition de mon mari aimant, Kobe, l’incroyable père de mes enfants, et Gianna, ma merveilleuse fille, aimante, intelligente, et incroyable sœur de Natalia, Bianka et Capri. Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches ce dimanche, et nous partageons leur peine en toute intimité. Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre peine actuellement. Cela me réconforte de savoir que Kobe et Gigi savaient tous les deux à quel point ils étaient aimés. Nous avons été si chanceux de les avoir dans nos vies. J’aimerais tellement qu’ils soient avec nous, pour toujours. Ils étaient nos bénédictions, retirées de nos vies bien trop tôt», a déploré Vanessa.

Et d’ajouter : «Je ne sais pas ce que la vie nous réserve au-delà de demain, et il est impossible d’imaginer la vivre sans eux. Mais nous nous réveillons chaque jour, en continuant à aller de l’avant car Kobe et Gigi brillent au-dessus de nous comme pour illuminer notre chemin. Notre amour pour eux n’a pas de limite, il est incommensurable. J’aimerais tellement pouvoir les tenir dans mes bras, les embrasser et les bénir. J’aimerais les avoir avec nous, pour toujours. Merci de partager votre joie, votre peine et votre soutien avec nous. Nous vous demandons simplement de nous laisser le respect et l’intimité dont nous aurons besoin pour naviguer dans cette nouvelle réalité. Pour honorer notre Team Mamba Family, la Fondation Mamba Sports a mis en place le fond MambaOnThree pour venir en aide aux autres familles affectées par cette tragédie. Pour les soutenir, rendez-vous sur MambaOnThree.org. Et pour prolonger l’héritage de Kobe et Gigi dans la jeunesse du sport, rendez-vous sur MambaSportsFundation.org. Merci de nous donner autant de forces dans vos prières, et pour l’amour que vous portez envers Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri et moi».

En 20 ans de carrière, Kobe Bryant a remporté 5 finales de la NBA, dont deux fois nommé meilleur joueur en finales (MVP). Il a également été élu 18 fois dans l’équipe All Star et a marqué 81 points en un match contre les Raptors de Toronto en 2006. Il s’agit du deuxième total de points le plus élevé de l’histoire de la NBA derrière seulement les 100 points de Wilt Chamberlain.

N.M.