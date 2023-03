Décès de Just Fontaine, la légende du football français

En 2014, Fontaine a reçu un Soulier d’Or au Brésil, des mains de Ronaldo et de Platini « Je suis très fier de recevoir cette chaussure, unique, ça tombe bien car moi aussi, je suis unique, et les gars à côté de moi qui me donnent le prix, sont uniques », avait-il dit avec humour lors de la remise de son trophée.