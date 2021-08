Décès de Gerd Müller, légendaire attaquant allemand

Le légendaire attaquant de l’équipe d’Allemagne et du Bayern Munich, Gerd Müller, est mort dimanche à l’âge de 75 ans, a annoncé le club bavarois dans un communiqué. »

Aujourd’hui est un jour triste, noir, pour le FC Bayern et ses supporters », a déclaré dans un communiqué le président du club, Herbert Hainer. La star de la Mannschaft dans les années 1960 et 1970, auteur de 365 buts avec le Bayern en Bundesliga et 68 avec la RFA, avait notamment remporté la Coupe du monde en 1974 à domicile.