De retour en D1, le Chabab Mohammedia affiche de grandes ambitions

Après une absence d’environ 18 ans de la première division, dont 7 ans chez les amateurs, l’équipe de Chabab Mohammédia a désormais retrouvé sa place naturelle et affiche de grandes ambitions parmi les équipes de l’élite en tentant de se positionner parmi les leaders de la première division du championnat professionnel.

Le Chabab Mohammédia, qui s’était illustré aux niveaux national et arabe en remportant la coupe maghrébine en 1972, la coupe du Trône en 1975 et le trophée du championnat national en 1980, a vu l’émergence de stars ayant marqué l’histoire du football national à l’instar d’Ahmed Faras, Aassila, Hadadi et les frères Arraad de même qu’il a constitué une école à part entière grâce notamment à Mohamed Ait Menna et Abdelkader Al Khemiri. Il ambitionne de faire revivre ses gloires d’antan et de reprendre sa place parmi les clubs de l’élite du football national.

A cet égard, le président de Chabab Mohammédia, Hicham Ait Menna, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu’après le retour du club de la ville des fleurs à la division de l’élite, l’objectif est désormais de revoir le plafond des ambitions et des défis en s’engageant à jouer des rôles de premier plan dans le championnat professionnel de la première division.

Il a, à cet égard, affirmé que l’équipe dirigeante du club a mis en place une feuille de route précise qui consistait en sa première phase à retrouver le championnat élite, ajoutant que la 2è phase concerne essentiellement la préparation d’une équipe forte et compétitive capable de conquérir des titres pour renouveler son pacte avec ses supporters, d’autant plus que les 7 ans passés au championnat amateur ont grandement affecté le moral du Chabab Mohammédia puisque le club a perdu une grande partie de sa base de supporters.

Evoquant les perspectives d’avenir du club, Ait Menna a fait savoir que le projet adopté par la direction comporte plusieurs chantiers qui concernent en particulier la formation des joueurs encadrée par le technicien Hamidou Al Ouarka, en passant par la relance de l’école du club, une pépinière de talents pour renforcer les rangs de l’équipe dans les quatre prochaines années avec des joueurs originaires de la ville de Mohammédia, relevant que la force de l’équipe a toujours été les joueurs issus des quartiers de la ville, qui représentaient 70% de sa composition et qui défendent ardemment ses couleurs.

Le volet technique du projet concerne la création d’une équipe espoir encadrée par l’ancien international Noureddine Ziyati, a-t-il indiqué, soutenant que cette équipe sera une large base pour puiser des joueurs talentueux.

Et d’ajouter que pour mener à bien ce projet technique, le club a nommé l’expert international Hassan Hormatallah comme superviseur général de l’équipe, notant que Hormatallah est l’un des principaux cadres nationaux en matière de formation avec une grande expérience au Maroc et à l’étranger, notamment comme directeur technique des équipes nationales à la Fédération royale marocaine de football, directeur général au Raja en plus de plusieurs passages comme entraîneur dans certains pays du Golfe, comme le Qatar , les Emirats arabes unis et le Sultanat d’Oman.

Il a aussi indiqué que le cadre national Amine Benhachem a été maintenu dans son poste d’entraîneur puisqu’il a rempli sa première mission consistant à rejoindre la première division, ajoutant que grâce à son expérience, il est capable de relever les défis de la prochaine étape.

Il a par ailleurs fait savoir que l’entraîneur et le superviseur général s’attèlent actuellement à mettre en place une composition susceptible de concrétiser les aspirations et cherchent à recruter des joueurs capables de donner une valeur ajoutée, rappelant que l’équipe a réussi à embaucher le joueur Mohamed Al Mourabit en provenance de l’Olympique Safi.

Ait Menna a d’autre part estimé que le développement du niveau de la pratique footballistique au sein du Chabab Mohammédia est tributaire d’infrastructures de qualité, faisant remarquer que le stade Al Bachir après sa rénovation représente une fierté pour la ville.

Et de rappeler le rôle pionnier des anciens joueurs à leur tête Ahmed Faras, le premier titulaire du ballon d’or au niveau national, ainsi que Aassila, Kalaoua, Ould Aicha et les frères Erraad qui ont marqué l’histoire du club, contribué à réunir la grande famille du Chabab Mohammédia et œuvré à motiver les jeunes joueurs pour réaliser de bons résultats.

