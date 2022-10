De retour de blessure, Nayef Aguerd est prêt à rejouer avant le Mondial (VIDEO et PHOTOS)

Le défenseur de West Ham United est en train de reprendre du poil de la bête. Nayef Aguerd retrouve les entrainements petit à petit avec le club anglais après une opération subie au genou en juillet dernier.

Le joueur de 26 ans devrait bientôt retrouver le gazon avec le West Ham United. L’entraineur de l’équipe, David Moyes, a déclaré à la BBC le 18 octobre que c’est une excellente nouvelle que Nayef fasse son retour. « Nous l’avons recruté (en juin dernier) avec l’idée qu’il serait un joueur clé pour nous. Sa blessure a été dure pour l’équipe. Il est en train de reprendre les entrainements. Il n’a pas réintégré complètement l’équipe, mais il est très proche de rejouer. Je peux dire clairement qu’il sera apte à jouer avec nous avant la Coupe du mondeʺ.

Aguerd a d’ailleurs partagé des photos de ses entrainements via son compte Facebook, indiquant être heureux de retrouver le gazon. Nayef Aguerd est l’un des noms importants des Lions de l’Atlas. L’on pourrait donc le voir dans la liste finale de Walid Regragui.

A.O.

David Moyes gives a squad update ahead of tomorrow’s tie against Liverpool 👇#LIVWHU | #TalkingPoint with @LycamobileUK pic.twitter.com/YefKD6KC00

— West Ham United (@WestHam) October 18, 2022