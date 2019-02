De nouveaux noms dans la liste d’Hervé Renard

Le sélectionneur national Hervé Renard, va convoquer de nouveaux joueurs dans l’Equipe Nationale pour les prochaines échéances à savoir, le match contre le Malawi puis le choc face à l’Argentine, a appris Le Site info.

Même si rien n’est encore officiel, le milieu de terrain du Çaykur Rizespor, Marwane Saadane qui livre des prestations exceptionnelles en Turquie, pourrait bien faire partie de la liste de Renard.

L’attaquant du RC Lens, Achraf Bencharki ferait également son retour en sélection suite à ses rendements en Ligue 2. L’international marocain a vraisemblablement retrouvé son rythme de croisière.

Le défenseur central Yunis Abdelhamid, qui est devenu un pilier du Stade de Reims, pourrait aussi être convoqué par le coach français.

Par ailleurs, les chocs face au Malawi, comptant pour l’ultime journée des Éliminatoires de la CAN 2019, et face à l’Argentine, en match amical, devraient connaitre les absences d’Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Hamza Mendyl, Noussair Mazraoui et Youssef En-Nesyri qui porteront le maillot des Lionceaux Olympiques et joueront la RC Congo en match comptant pour les éliminatoires des JO 2020.

Rappelons que les Lions de l’Atlas affronteront le Malawi le 22 mars prochain puis l’Argentine le 26 du même mois.

A.K.A.