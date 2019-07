De Ligt: voilà pourquoi j’ai choisi Ronaldo

“Je savais où aller après l’été. J’avais une idée, mais je voulais décider après la Ligue des Nations de l’UEFA , prendre des vacances et, ensuite, rallier un nouveau club”, a t-il confié. Et d’ajouter:”Après le match (Portugal-Hollande), j’étais presque convaincu et cela m’a fait énormément plaisir qu’un joueur comme Cristiano me demande si je veux rejoindre la Juventus ” , a t-il avoué.

Par ailleurs, De Ligt a déclaré que le style défensif du football italien avait également joué un rôle important dans son choix de rejoindre la Vieille Dame: “L’ Italie est connue pour être la formation de la défense et, pour moi, c’est un défi. La Juve m’a fait confiance et je suis fier d’être ici”.

Le footballeur néerlandais sera le nouveau numéro 4 de la Juventus, un numéro qu’il aime depuis sa jeunesse. “Dans les catégories jeunes de l’Ajax, j’ai toujours eu le numéro 4 et aussi au sein de la première équipe, je suis libre de choisir à la Juventus et j’ai entendu de bonnes histoires sur Paolo Montero. Je suis donc fier de porter le numéro 4 et j’espère faire de grandes choses ici”, a-t-il déclaré.

De Ligt a signé un contrat de cinq ans avec la Juventus de Turin. Les dirigeants des Bianconeri ont dépensé la somme de 75 millions d’euros pour attirer la pépite néerlandaise dans leurs filets et barrer la route à FC Barcelone, Manchester City, ou encore au Paris Saint-Germain.

