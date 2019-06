De Ligt pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo

De Ligt serait très proche de rejoindre la Juventus. Selon Sky Sports, le club italien aurait trouvé un accord avec Matthijs de Ligt pour un contrat de cinq saisons, et pour un salaire de 12 millions d’euros.

De plus, Mino Raiola, l’agent de De Ligt, aurait informé les dirigeants de l’Ajax de cet accord entre le joueur et la Juventus. A ce sujet, les négociations ont commencé entre les dirigeants de la Juventus et ceux de l’Ajax. Le montant du transfert serait estimé à 75 millions d’euros.

Par ailleurs, la Juve aurait donné son accord pour l’ajout d’une clause libératoire de 150 millions d’euros à la demande du joueur 19 ans.

Matthijs devrait donc côtoyer Cristiano Ronaldo à la Juve. Le Portugais avait d’ailleurs sollicité le Néerlandais, lors de la finale de la Ligue des Nations, pour rejoindre la Vieille Dame.

A.K.A.