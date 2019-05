De Ligt maintient le flou sur son avenir

Pressenti au Barça à maintes reprises par la presse européenne, Matthijs de Ligt est sorti de son silence pour clarifier les choses sur son avenir et faire une mise au point.

Dans une déclaration accordée à NOS, le défenseur de 19 ans a fait savoir qu’il n’a toujours pas pris de décision au sujet du club pour lequel il jouera la saison prochaine.

“Je n’ai aucune idée sur mon futur club. Plusieurs rumeurs circulent à propos de mon avenir”, a-t-il expliqué.

Et ce n’est pas tout. Le défenseur néerlandais a affirmé qu’il n’a pas de club de rêve à côté de l’Ajax, balayant ainsi tous les commérages qui avaient trait à son amour pour le club catalan.

“Je n’ai pas vraiment de club de rêve à côté d’Ajax. J’ambitionnais de jouer pour l’Ajax. Je pense à ma carrière et au club qui pourrait m’aider à développer mes compétences. Du moment que j’ai un bail avec l’Ajax, il se pourrait que je reste”, a-t-il confié.

Rappelons que des sources proches des négociations avaient déclaré que “l’optimisme” affiché par le Barca, il y a quelques semaines, a diminué en raison du regain d’intérêt de certains grands clubs européens, comme la Juve ou le PSG, et des demandes excessives, pécuniaires et autres, de De Ligt et de son agent, Mino Raiola.

Le principal problème auquel fait face le Barca est la tentative de Raiola de tirer profit de l’intérêt grandissant des ténors européens pour De Ligt, pour réclamer un salaire que le club catalan n’est pas prêt à casquer.

De plus, le PSG et encore Manchester United s’intéressent également au jeune défenseur.

Où jouera le défenseur néerlandais l’année prochaine? On n’en sait rien, pour l’heure! Ce qui est sûr, c’est qu’il quittera certainement le championnat des Pays-Bas cet été. Affaire à suivre…

