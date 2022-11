De Bruyne: « Il faut plus de courage face au Maroc »

Par LeSiteinfo avec MAP

La Belgique, futur adversaire du Maroc lors de la 2è journée du groupe F du Mondial, « peut montrer plus de courage », a affirmé vendredi Kevin de Bruyne.

« Je pense qu’on peut montrer plus de courage, être meilleurs avec le ballon et améliorer notre performance. Individuellement, c’est pareil: j’étais au niveau de jeu de l’équipe, c’est-à-dire sous la moyenne, et j’espère faire bien mieux que ça », a estimé De Bruyne, dont la sélection a peiné avant de battre le Canada (1-0) lors de la première journée.

« Ca fait déjà longtemps qu’on n’est pas au meilleur niveau et je pense que l’équipe peut faire mieux (…), je sens qu’il y a le potentiel », a-t-il dit.

Troisième du classement du dernier Ballon d’Or, le milieu de 31 ans a reconnu que la sélection belge ne pouvait pas « jouer de la même manière que Manchester City », où il évolue depuis sept ans et où les joueurs ont le temps de travailler leurs automatismes. Le Maroc, auteur d’un match nul (0-0) face à la Croatie, retrouvera la Belgique ce dimanche (14h00), alors que le Canada sera opposé à la Croatie (17h00).

S.L.