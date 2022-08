Cristiano Ronaldo vit mal sa situation actuelle à Manchester United

Le quintuple Ballon d’or Cristiano Ronaldo est persona non grata à Manchester. Plus personne ne veut de lui. Et pour cause ? CR7 a avoué vouloir quitter les Red Devils pour une équipe qui disputera La Ligue des Champions la prochaine saison.

Le quotidien anglais The Sun, note que CR7 déjeune désormais seul dans la cafétéria du club. Le média indique que les dirigeants du club estiment que Cristiano en devenu une « mauvaise humeur ambulante ». De plus, le joueur passerait son temps à critiquer toutes les décisions d’Erik Ten Hag.

Les Red Devils auraient atteint le point de non-retour avec le joueur de 37 ans. Dernier du classement après la défaite dimanche face à Brentford (4-0). The Sun indique que si la situation persiste, il se pourrait bien que la direction de Manchester United mette fin au contrat de Ronaldo avant son terme.

A.O.