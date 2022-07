Cristiano Ronaldo vers le championnat saoudien ?

Cristiano Ronaldo a bien affiché son envie d’ailleurs pour la prochaine saison et ambitionne d’évoluer dans un autre club d’Europe.

À 37 ans, Cristiano Ronaldo a fait son retour auprès de Manchester United, avec qui il a fait ses débuts de joueurs de 2003 à 2009. Mais la nostalgie n’a rien à voir avec la gloire, et Cristiano en veut ! L’ex-star du Real Madrid et de la Juve aurait approché le PSG pour un éventuel transfert lors du mercato estival, mais le club ne semble pas vraiment intéressé, et porte toute son attention sur son « chouchou » Kylian Mbappé.

La presse espagnole avait même évoqué un potentiel rapprochement avec le FC Barcelone, aux côtés de son «rival » de toujours, Lionel Messi, mais la conclusion de ce deal semble peu probable.

Cela dit, l’une des annonces, pour le moins insolite, concerne une offre d’un club saoudien, qui aurait approché le joueur avec une offre en béton. En effet, la proposition de 300 millions d’euros pour 2 saisons semble bien alléchante (250 millions pour CR7, 30 pour Manchester United et 20 pour Mendes et les intermédiaires). Mais le quintuple Ballon d’or n’est pas en quête d’argent, mais de gloire. En effet, le Portugais aurait décliné l’offre, indiquant qu’il compte rejoindre un club en Europe, avec en tête, un titre en Ligue des Champions.

A.O.