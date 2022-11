Cristiano Ronaldo vers le championnat saoudien ? (PHOTO)

Cristiano Ronaldo rejoindrait bientôt les rangs d’Al Nassr FC. C’est la rumeur qui enflamme les réseaux sociaux ces dernières heures. Le quintuple Ballon d’or aurait trouvé un accord avec le club saoudien, suite à la résiliation de son contrat avec Manchester United.

Le Portugais n’attendrait plus que la fin du Mondial pour rejoindre ce qui pourrait être son nouveau club. D’après les informations relayées par Marca, Cristiano Ronaldo et les dirigeants d’Al Nassr se seraient mis d’accord sur plus de 200 millions d’euros par an !

Le site espagnol indique que le transfert serait presque bouclé, au moment où CR7 est en train de disputer la Coupe du monde avec la sélection portugaise, loin de la tempête médiatique qu’il a enclenchée avec les Red Devils.

A.O.