Cristiano Ronaldo va-t-il rejoindre le Sporting CP ? Son agent répond

Parmi les feuilletons brûlants du prochain mercato estival, celui de Cristiano Ronaldo est celui qui suscite le plus de rumeurs. Le bail du Portugais avec la Juventus expire en juin 2022, et son avenir n’est toujours pas clair. Malgré de bonnes performances individuelles, sa saison avec la Juventus a été catastrophique, et le club pourra se retrouver privé de Ligue des champions la saison prochaine.

Certaines sources rapportent que CR7 quittera la Vieille Dame en cas de non-qualification en Ligue des champions. La Gazetta Dello Sport avait rapporté qu’il pourrait signer pour le Sporting CP, le club où il a débuté sa carrière professionnelle.

L’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, a balayé cette rumeur d’un revers de main. « Cristiano est fier du titre remporté par le Sporting (en Liga NOS), comme il l’a publiquement démontré. Mais pour le moment, ses projets de carrière ne passent pas par le Portugal », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved, avait auparavant assuré que Cristiano Ronaldo et Andrea Pirlo ne quitteront pas le club cet été.

M.F.