Ronaldo et Georgina bientôt mariés?

Bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo. Selon le journal portugais Correio de Manha, l’attaquant de la Juventus de Turin aurait demandé la main de la jeune espagnole Georgina Rodriguez qu’il a rencontrée en juin 2016. Et sa dulcinée aurait accepté, rapporte la même source, ajoutant qu’elle aurait déjà commencé à chercher sa robe de mariée.

Depuis quelques jours, Georgina porte d’ailleurs une belle bague sertie de diamants, ce qui a éveillé les soupçons.

D’après The Sun, les deux tourtereaux ont passé la nuit cette semaine dans un luxueux hôtel à Londres et ont commandé deux bouteilles de vin parmi les plus chers du monde, la première à 20.000 euros et la seconde à 10.000 euros. Le couple aurait, en effet, célébré ces derniers jours de célibat.

Rappelons que lorsqu’une Américaine de 34 ans avait accusé Ronaldo de l’avoir violée en 2009, la jeune femme de 24 ans n’avait pas hésité à afficher son soutien à son compagnon.

S.L.