Cristiano Ronaldo revient sur les accusations de viol

Accusé de viol, Cristiano Ronaldo s’est défendu sur France Football à paraître demain mardi et a vivement démenti avoir violé l’Américaine de 34 ans Kathryn Mayorga.

Pour rappel, cette dernière avait porté plainte début octobre auprès de la police de Las Vegas qui a ouvert une enquête contre la star portugaise. Selon la version des faits de Kathryn Mayorga, le sportif l’aurait agressé sexuellement en 2009 avant d’acheter son silence moyennant la somme de 375.000 euros.

Ce scandale avait fait surface une première fois, il y a un an et demi, sans que le nom de la jeune femme ne soit mentionné nulle part. CR7 a qualifié ces dernières révélations de «fiction journalistique» (plainte déposée à l’encontre de l’hebdomadaire allemand Der Spiegel), faisant savoir aux médias que le rapport sexuel avait été «consenti» et que les dires contre lui n’étaient que mensonges. Le joueur a également affirmé que la plaignante voulait devenir célèbre grâce à mon nom.

Cette fois-ci le quintuple ballon d’or, à son corps défendant, s’essaye sur les colonnes de l’hebdomadaire sportif français, en reconnaissant que cette affaire interfère dans sa vie. Il met en avant sa famille « J’ai une compagne, quatre enfants, une mère qui vieillit, des sœurs, un frère, une famille dont je suis très proche. Sans parler de ma réputation, qui est celle, de quelqu’un d’exemplaire”.

Puis sur un ton plus pragmatique il affirme: “Imaginez ce que cela peut représenter que quelqu’un dise que vous êtes un violeur ou que vous ayez fait ceci ou cela”. “Je sais qui je suis et ce que j’ai fait. La vérité éclatera au grand jour”, a-t-il poursuivi.

Enfin, il en arrive presqu’à menacer ces détracteurs. “Et les gens qui me critiquent ou qui exposent ma vie aujourd’hui, qui font d’elle un cirque, ces gens-là verront”. En attendant et on ne sait si la finalité de la chose est appropriée, Ronaldo serait comme qui dirait dans de sales draps.

