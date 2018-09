Cristiano Ronaldo répond aux accusations de viol (VIDEO)

L’attaquant de la Juventus de Turin Cristiano Ronaldo est enfin sorti de son silence au sujet de Kathryn Mayorga, l’Américaine de 34 ans qui a porté plainte contre lui le 28 septembre pour viol.

Lors d’un direct sur son compte Instagram, la star portugaise a affirmé qu’il s’agit d’un pur mensonge, ajoutant que la jeune femme cherche à devenir célèbre grâce à son nom. Et d’ajouter que «ces situations font partie de son travail».

Reuters, pour sa part, a annoncé que les avocats de Ronaldo poursuivront le journal allemand Der Spiegel auquel la présumée victime a accordé une interview à visage découvert.

Rappelons que selon le média, Khatryn avait accusé en 2009 Cristiano Ronaldo de viol. L’attaquant de la Juventus aurait conclu un accord début 2010 avec elle, achetant son silence au prix de 375.000 dollars. Les deux parties s’étaient également mis d’accord pour que tous les documents liés à cette affaire soient détruits, a précisé la même source.

En 2017, cette histoire a refait surface après la fuite de certains extraits liés à cette affaire, poussant l’agent de CR7 à sortir de son silence. Il n’a pas tardé à publier un communiqué où il a nié en bloc ces accusations qu’il a qualifiées de «répugnantes» et «scandaleuses».

Dans son numéro de cette semaine, l’hebdomadaire allemand a annoncé que l’avocat de la jeune femme va contester la validité de l’accord conclu en 2010. Il possèderait, en effet, un document prouvant que la présumée victime avait dit plusieurs fois «non» et «stop» au joueur.

Dans son interview, elle a raconté sa version des faits qui auraient eu lieu, selon elle, dans la nuit du 12 juin 2009 dans un hôtel à Las Vegas. “A 99%, je suis un mec bien. Je ne sais pas pour le 1% restant”, aurait dit Ronaldo à Kathryn.

N.M.

