Cristiano Ronaldo parle de l’origine de sa fameuse célébration “Siii” (VIDEO)

Cristiano Ronaldo a révélé dans une interview accordée à la chaîne Youtube “Soccer.com”, l’origine de sa célébration de but “Siii”, désormais célèbre dans le monde entier.

“C’était lorsque nous avons joué aux États-Unis contre Chelsea et je ne sais d’où et comment l’idée m’est venue. Je sais juste que j’ai inscrit un but et j’ai fait cette célébration”, a-t-il indiqué.

Et d’ajouter: “Cela a été spontané pour être honnête. Après, cette célébration m’a plu alors j’ai continué à la faire. J’ai vu que les gens l’aimaient bien et m’en parlaient souvent alors j’ai continué”.

Rappelons que la célébration du “Siii” a vu le jour le 8 août 2013 lors d’un match amical d’avant-saison ayant opposé le Real Madrid de Ronaldo à Chelsea de Jose Mourinho lors d’un match amical d’avant-saison. CR7 avait inscrit un doublé et fêté son premier but avec la célébration en question.

