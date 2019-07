Cristiano Ronaldo: “Oui, Madrid me manque” (VIDEO)

Pour avoir remporté les titres des championnats espagnol, anglais et italien, Cristiano Ronaldo a reçu lundi 29 juillet le prix Légende de Marca. Il a également vécu un moment particulier lors de la cérémonie organisée par le journal, après avoir été interrogé par cinq enfants sur sa carrière et ses ambitions.

Le Portugais semblait un peu nerveux au début, mais, comme toujours, il était très amical avec les enfants et répondait à leurs questions en souriant.”La presse est facile à gérer, mais les enfants …”, plaisanta Ronaldo avant le début des questions.

“Quand tu étais enfant, savais-tu que tu allais devenir le meilleur de tous les temps? As-tu imaginé que tu allais gagner tous ces trophées?”, lui a demandé un enfant. “Non, je n’y ai jamais pensé. Toutefois, mon rêve a toujours été d’être un footballeur professionnel”, a répondu CR7.

Une deuxième question a été adressée à l’attaquant:”Entre Manchester et le Real Madrid, quel est le club qui te manque le plus?”. Ronaldo a répondu: “Ils me manquent tous les deux, mais plusieurs événements qui ont changé ma vie se sont déroulés à Madrid. Mes enfants sont nés ici, alors Madrid me manque plus”.

“Est ce que le prix de l’EURO 2016 est le trophée dont vous êtes le plus fier?”, lui a demandé un autre enfant. “Tous les trophées sont importants, mais c’est peut-être parce que c’est spécial. Ce n’est pas la même chose que les autres; quand on gagne quelque chose pour son pays et que l’on sait que c’est très difficile à faire … c’est la chose la plus importante de ma carrière”, a expliqué le joueur.

“Ton départ du Real m’a fait de la peine”, lui a confié l’un des enfants. “Moi aussi”, a répondu Ronaldo en riant.”Gagnerez-vous la Ligue des champions cette année?”, lui a demandé un enfant. Et à CR7 de répondre: “Je ne sais pas. Nous allons essayer, comme toujours. Espérons que la Juventus l’emporte.”

