Cristiano Ronaldo: ‘’Non je ne regrette rien…’’

Le quintuple ballon d’or qui pense à une sixième couronne, se dit qu’il a de fortes chances d’être une fois de plus de la partie. Il pense que la concurrence sera rude avec les Français champions du Monde (Mbappé, Varane, Griezmann) le finaliste malchanceux Modric et l’Egyptien Salah. Son meilleur ennemi Messi ne figure guère dans sa liste de nominés tout comme Neymar dont il n’a pipé mot. Oubli volontaire ou pas, il n’a rien dévoilé quant à cela. Néanmoins, le Portugais pense que cette relève n’ira pas au bout d’une décennie, comme celle qu’il a partagée avec le lutin argentin Lionel Messi.

CR7, au tiers sortant de l’exercice footballistique transalpin, s’est déjà fait une idée de ce qui l’attend. Jeu défensif, moins d’espace pour ses folles chevauchées, placement et occupation du terrain autre que ce qu’il avait connu naguère, le dépaysement est certes évident mais n’empêche, il s’y fait petit-à-petit. C’est qu’en Italie, les séquelles du Catenaccio sont tenaces et ce n’est demain la veille que l’on y trouvera à redire. L’aspect tactique selon Ronaldo est à coup sûr une prédominance sur les gazons des pelouses italiennes où le ‘’vianima’’ arme par excellence du faible a encore de beaux restes.

Cristiano Ronaldo (33 ans), après avoir vadrouillé avec son Sporting formateur à travers les pelouses portugaises s’en est ensuite, allé tâter du crampon du côté du Royaume-Uni en Premier League six saisons durant avec Man Uted puis neuf autres avant de rejoindre la ‘’Casa Blanca’’ avec le Real Madrid sous les ‘’olé’’ espagnols et le soleil de la Liga.