Cristiano Ronaldo manque à la Liga, selon Messi

Lionel Messi a fait une sortie médiatique pour le moins surprenante. Dans une interview accordée à Fox Sports, le capitaine barcelonais a fait une confession concernant Cristiano Ronaldo.

L’Argentin a expliqué que la rivalité avec le Portugais manquait cette saison au championnat espagnol. Messi a également rappelé avoir dit que le Real Madrid ressentirait le manque laissé par le départ de Ronaldo qui contribuait de manière importante au succès des Blancos.

“Bien sûr que Ronaldo me manque. Il a transformé le Real Madrid. J’avais dit qu’ils allaient sentir le vide après son départ, comme cela aurait été le cas pour n’importe quelle équipe. Quelques personnes se sont fâchées, mais c’est une réalité. Il a marqué 50 buts en une saison et cela a contribué à leur succès. Il manque à La Liga”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “C’était bon pour nous deux et nous avons toujours voulu nous améliorer. Nous n’étions pas proches et nous nous croisions que lors les matches et des cérémonies de remise des prix”.

