Cristiano Ronaldo: “L’Espagne ne me manque pas”

Dans une interview accordée à la plateforme DAZN, Cristiano Ronaldo est revenu sur son départ du Real Madrid et sa nouvelle expérience à la Juventus.

“L’Espagne ou le Portugal ne me manquent pas. Les choses sont ce qu’elles sont. Bien sûr, j’ai laissé derrière moi beaucoup d’amis, un grand club qui m’a apporté beaucoup d’amour mais le pays en lui-même ne me manque pas. J’ai tout ce dont j’ai besoin en Italie donc ça n’a pas été difficile de s’adapter ici. Tout a été très intense, très intéressant, différent. Je suis heureux”, a-t-il affirmé.

Concernant le championnat italien, CR7 a expliqué que c’est le plus dur. “Je pense qu’il est plus difficile de marquer en Italie qu’en Espagne. La ligue espagnole est plus ouverte et les équipes risquent davantage. Ici, la priorité est de bien défendre, puis d’attaquer. J’ai aussi joué en Angleterre pendant cinq ans et je pense que le championnat le plus difficile en matière de buts est la Serie A”, conclut-il.

Rappelons que CR7 a conduit les siens à la victoire face à l’Altético Madrid sur le score de 3 à 0 en match comptant pour les huitièmes de finale de la LdC. Les coéquipiers du Portugais filent donc en quarts de finale de la compétition.

A.K.A.