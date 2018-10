Cristiano Ronaldo: l’ancienne affaire d’une Marocaine refait surface

La Juventus n’a pas tardé à exprimer son soutien indélébile à la star portugaise et assuré que ces rumeurs de viol «ne changent pas son opinion». «Cristiano Ronaldo a montré son grand professionnalisme et son dévouement au cours des derniers mois, ce qui est très apprécié par tout le monde à la Juventus. Les faits incriminés remontant à presque dix ans ne changent pas cette opinion qui est partagée par tous ceux qui sont entrés en contact avec ce grand champion», a écrit le club sur son compte Twitter.

Toutefois, l’accusation de viol qui pèse sur Ronaldo a poussé Nike et EA Sports à sortir de leur silence. Le premier sponsor s’est dit “profondément préoccupé”, par ces accusations inquiétantes, promettant qu’il continuera à suivre de près la situation. Le deuxième, lui, est moins tendre. “Nous souhaitons que nos têtes d’affiche et nos ambassadeurs aient un comportement digne des valeurs véhiculées par EA Sports”, a indiqué la firme par communiqué.

En parallèle, l’ancien Merengue gagne également beaucoup via ses publications sur les réseaux sociaux et aurait engrangé, ces 12 derniers mois, 700 millions de dollars avec 580 publications. Une véritable machine à gagner… de l’argent.

Ronaldo a en effet des contrats avec plusieurs marques, lui permettant de toucher des sommes faramineuses. En 2017, ses bénéfices ont atteint 70 millions de dollars. L’équipementier Nike a même visé gros en 2016 et a signé «un contrat à vie» avec CR7 qui lui rapporte jusqu’à 40 millions de dollars par an.

Si l’accusation du viol est confirmée, le joueur de la Juventus de Turin Cristiano Ronaldo risque gros financièrement. D’après le journal britannique The Sun, l’attaquant risque de perdre plus d’un milliard de dollars, plusieurs sponsors mettront fin à leurs contrats et la marque CR7 en prendra un sérieux coup.

De con côté, Ronaldo a nié en bloc toutes ces accusations, assurant qu’il ne connait pas Karima et ne l’a jamais rencontrée. «Je n’ai jamais eu de rendez-vous avec elle. Entre décembre 2009 et juin 2010, je ne suis pas allé à Milan. Je peux facilement prouver ce détail», s’était-il défendu à l’époque.

La jeune femme avait confié qu’elle a rencontré le footballeur dans une boîte de nuit à Milan et qu’ils s’étaient retrouvés à l’hôtel en fin de soirée. Le journal britannique The Sun, a jugé intéressant de ressortir cette affaire, comme si Ronaldo n’était pas suffisamment accablé. Les médias anglais pensent que cette ancienne affaire, pourrait peser dans le dossier de CR7.