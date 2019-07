Cristiano Ronaldo et Neymar s’affrontent dans un ring de boxe (VIDÉO)

On a souvent vu Neymar et Ronaldo se battre sur le rectangle vert. Les deux superstars du PSG et de la Juve ont, cette fois-ci, fait une apparition inédite via une publicité dans laquelle ils s’affrontent dans un ring de boxe. La pub fait la promotion d’un réseau mobile portugais et aurait été tournée à Turin.

L’annonce commence avec Ronaldo et Neymar qui s’affrontent sur le ring. Ils prétendent avoir le style de Floyd Mayweather avant que Neymar ne se mette à danser, pendant que Ronaldo éclate de rire.

Ensuite, le combat se transforme en combat de lutte avec les deux “combattants” portant des masques de style WWE. Dans une autre version de la publicité, les deux joueurs disputent également un match de tennis de table.

B.K