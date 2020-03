Cristiano Ronaldo donne des nouvelles de sa mère (PHOTO)

Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, a été victime mardi d’un accident vasculaire cérébral et a été admise en urgence dans un hôpital à Madère.

Placée en soins intensifs, Dolores, 65 ans, a subi un premier examen qui a confirmé un AVC ischémique. Elle a été sauvée grâce à l’intervention immédiate du staff médical, rapporte le journal portugais Record, assurant que la mère de CR7 est consciente et dans un état stable.

Sur son compte Twitter, CR7 a publié un message pour donner des nouvelles de sa mère et remercier ses fans pour leur soutien. «Merci à tous pour vos messages de soutien destinés à ma mère. Elle est dans un état stable et se trouve en convalescence à l’hôpital. Ma famille et moi souhaitons remercier l’équipe médicale qui veille sur elle. Nous vous demandons gentiment de nous laisser à tous un peu d’intimité», a écrit le joueur.

Ronaldo s’est envolé mardi à Madère pour être aux côtés de sa mère. L’attaquant devait jouer ce mercredi un match face à l’AC Milan dans le cadre de la Coupe d’Italie. La rencontre a finalement été reportée à cause du coronavirus.

N.M.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020