Cristiano Ronaldo dévoile ses projets d’avenir

À Dubai, Ronaldo a répondu aux questions des journalistes lors des Globe Soccer Awards. Il en a profité pour faire de nouvelles révélations sur son fils, mais aussi sur son avenir.

CR7 a assuré que son fils rêvait de jouer un jour avec lui dans un club. “Cristianinho me met la pression et me dit: “Papa, tiens encore quelques années pour qu’on puisse jouer ensemble… Ça va être difficile, même si j’ai encore quelques années devant moi”, a lancé Ronaldo qui devra jouer au moins jusqu’à l’âge de 40 ans pour fouler une pelouse avec son fils.

“Le plus important c’est la passion”, pense Ronaldo… “A 34 ans, ma motivation reste la même. Et après avoir gagné ce que j’ai déjà gagné, je n’ai plus rien à prouver”, a-t-il avoué dans une déclaration relayée par RMC.

Et à la fin de sa carrière, Ronaldo a beaucoup d’idées de reconversion. “Je me prépare pour une nouvelle vie dans laquelle je veux faire de nouvelles choses: améliorer mon anglais et jouer dans un film à Hollywood… ce sera un véritable défi”, a expliqué Ronaldo.

S.L.