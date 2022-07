Cristiano Ronaldo de retour en Italie ?

Le quintuple Ballon d’or a autant de consécrations que de clubs qui n’en veulent pas. CR7 est toujours à la recherche d’une équipe avec qui il pourrait remporter une Champions League.

Le Portugais pourrait bien revenir en Italie, mais pas avec la Juventus. En effet, selon plusieurs médias locaux, Jorge Mendes, agent et ami de longue durée de Cristiano Ronaldo, aurait proposé le joueur au Napoli SSC. Ronaldo serait prêt à baisser son salaire de 25 % pour rejoindre le club italien, qui voit en lui le futur remplaçant de sa légende, Diego Maradona, en tant que nouvelle icône de l’équipe.

Pour Cristiano, le plus important est de disputer une Ligue des Champions la prochaine saison, sauf que les clubs d’Europe n’ont pas forcément de quoi payer la facture. Son salaire étant l’un des plus élevés dans l’histoire du football, il est compliqué de faire appel à ses services, sans parler du fait qu’à 37 ans, c’est un pari semble « risqué ». Bien qu’il soit au top de sa forme physique, d’autres joueurs plus jeunes peuvent rivaliser avec lui sur le terrain, mais il est surtout question d’argent pour faire simple.

Cela dit, CR7 ne risque pas de s’envoler des Red Devils de sitôt, dans la mesure où le club anglais voudrait « l’obliger » à respecter son contrat, qui stipule une année supplémentaire à jouer avec le Man U.

A.O.